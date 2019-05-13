В Москве ветклиники снизили цену на чипирование животных

Москва, , 10:25 — REGNUM В государственных ветеринарных клиниках Москвы снижены цены на чипирование животных, сообщает 13 мая официальный портал мэра и правительства столицы.

Стоимость услуги с учётом снижения составляет 671 рубль вместе с микрочипом. Власти объясняют скидки сезонным фактором. Обычная цена составляет 780−800 рублей без стоимости чипа.

«Мы решили провести акцию в начале сезона отпусков, когда многие владельцы животных, в основном кошек и собак, отправляются за город или в путешествие вместе со своими домашними питомцами. Риск потери животного в это время резко возрастает», — рассказал председатель комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

Во время чипирования животным вживляют капсулу с 15-значным идентификационным номером. Сведения вносятся в базу данных вместе с контактами хозяина питомца.

Ранее в Госдуме РФ предложили создать общероссийскую базу данных домашних животных.

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