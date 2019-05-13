В Бурятии появится первый в России шаманский храм

Улан-Удэ, , 10:31 — REGNUM В столице Бурятии — городе Улан-Удэ — 26 мая состоится открытие первого в России шаманского храма, который получил название Тэнгэриин Ордон — Дворец Неба. Об этом сообщили на своей официальной странице в соцсети члены организации шаманов «Тэнгэри».

Храм начал строиться в 2013 году на пожертвования спонсоров, а также при поддержке правительства республики.

«Тэнгэрианский храм станет сакральным местом возрождения древнейшей веры поклонения Вечному синему небу, хранителем истории, духовности, куда любой сможет прийти помолиться, обратиться за помощью. Дворец неба, где будут возведены статуи величайших богов Арын 13 Ноед (13 Северных Богов) — покровителей жителей Сибири и Дальнего Востока, станет центром защиты природы, священного Байкала. В храме будут расположены музей артефактов и архив родословных», — сообщают в организации.

Здание представляет собой восьмиугольную юрту с куполом синего цвета.

«Сейчас у нас почти всё готово, в данное время мы благоустраиваем территорию и делаем статуи тринадцати северных ханов — божеств, которые охраняют Байкальский регион. Три статуи уже готовы, остальные будут возводиться по ходу поступления денежных средств», — передает «Байкал-Daily» слова руководителя пресс-службы религиозной организации Оксаны Ким.

Напомним, в феврале 2019 года шаманы Иркутской области «прославились» сожжением пяти верблюдов. Организаторы заявили, что обряд является их вкладом в восстановление культурных ценностей, которые приведут к возрождению страны, патриотизма, суверенитета. Бурятские шаманы из организации «Тэнгэри» тогда назвали ритуал немыслимым и кощунственным.

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