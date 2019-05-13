Якутск, Якутия, , 10:31 — REGNUM

На льдинах реки Чульман возле одноимённого посёлка Якутии обнаружено загрязнение, похожее на угольную пыль. Пробы льда отобраны инспекторами государственного экологического надзора для проведения лабораторного исследования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экологии республики.

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В ведомстве напомнили, что в январе 2019 года эту реку уже загрязняла угольной пылью компания «Якутуголь». Тогда предприятие было привлечено к административной ответственности. Во время повторного обследования покрова реки 4 марта выяснилось, что состояние снега и льда на Чульмане ухудшилось. Фоновые значения содержания взвесей тогда были превышены от 21 до 294 раз. Материалы анализа состояния реки были переданы в управление Росприроднадзора.

В конце апреля обнаружилось также загрязнение реки Верхние Нерюнгри. Предполагается, что грязная вода попала туда во время таяния снега, пробы воды отправлены на экспертизу, проводится расследование. Также у экологов имеются основания полагать, что загрязнена была и река Дежнёвка. Если факт загрязнения реки подтвердится, в отношении ГОК «Денисовский» будет возбуждено административное дело, пояснили в минэкологии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года три реки Якутии — Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй — были загрязнены компанией АЛРОСА. Загрязнённая после промывки алмазов вода перелилась через дамбы разрабатываемого компанией Иреляхского месторождения. ЧП оставило без питьевой воды жителей Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов республики. Показатели цветности и мутности в Вилюе оставались превышенными в течение нескольких месяцев. Обеспечить привозной водой удалось не всех — жители некоторых населённых пунктов, в особенности села Сюльдюкар, жаловались, что лишены возможности пить чистую воду и вынуждены либо её покупать, либо рисковать своим здоровьем, употребляя загрязнённую. Сообщалось также, что в ряде сёл вдоль Вилюя малоимущие, а также школы и детские сады, не имеют возможности привозить воду из альтернативных источников. Следственные органы расценили аварию как преступление в сфере экологии, но наказания АЛРОСА пока не понесла.