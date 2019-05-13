«Жесткое» задержание хулигана полицейскими проверяют в Северной Осетии

Владикавказ, , 10:14 — REGNUM В Северной Осетии проводится проверка по факту избиения сотрудниками полиции местного жителя, оказавшего им сопротивление при задержании. МВД устанавливает все обстоятельства случая, видеокадры которого попали в интернет, сообщили ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе полицейского управления.

Инцидент произошел 10 мая на одной из улиц Владикавказа. Группа молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, нарушала общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью и не реагируя на замечания горожан. Прибывшие на вызов сотрудники полиции попытались утихомирить хулиганов, но те не отреагировали на замечания. А когда одного из них попытались усадить в машину, для того чтобы проехать в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, он оказал стражам порядка сопротивление.

«После неоднократных предупреждений, сотрудниками полиции были применены физическая сила и специальные средства. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

В ведомстве признали, что «при выполнении служебных обязанностей сотрудники полиции превысили свои должностные полномочия, в нарушение установленных законом норм, что их не оправдывает». По результатам служебной проверки, как отметили в МВД, к ним применят «самые жесткие меры, вплоть до увольнения из органов внутренних дел».

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в Северной Осетии было раскрыто убийство, совершенное полицейским почти восемь лет назад. Бывший оперуполномоченный отдела центра противодействия экстремизму МВД по РСО-Алания в Моздокском районе в июле 2010 года в городе Моздоке убил 16-летнего парня из личных неприязненных отношений.

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