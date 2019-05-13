Epic Games Store получает очередную игру: Outer Wilds не выйдет в Steam

Лос-Анджелес, США, , 10:45 — REGNUM Приключенческая игра о спасении солнечной системы Outer Wilds станет эксклюзивом магазина Epic Games Store. Об этом разработчики из Mobius Digital рассказали на странице проекта на краудфандинговом сервисе Fig.

В своём заявлении разработчики благодарят компании Annapurna Interactive, Xbox и Epic Games за сотрудничество и за «возможность держать нашу маленькую студию на плаву достаточно долго, чтобы вывести игру на текущий уровень качества». Сообщается, что прежде всего Outer Wilds выйдет на Xbox One и PC (Epic Games Store), а «поддержка других платформ появится позже».

Многие геймеры остались недовольны таким решением Mobius Digital. Во время первого анонса Outer Wilds разработчики обещали, что игра будет готова к 2016 году и выйдет на PC через Steam. Однако создатели проекта пока никак не прокомментировали своё решение о смене платформы.

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Напомним, Outer Wilds — это приключенческая видеоигра об исследовании космоса. Персонаж игрока оказывается на одной из планет за 20 минут до взрыва местного солнца. Геймерам предстоит раз за разом переигрывать этот промежуток времени и находить всё новую информацию о том, как можно спасти мир.

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