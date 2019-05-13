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На летний период в Казахстане запустят дополнительные поезда

Общество

Оба поезда будут курсировать по нечетным числам с 1 июня 2019 года

Нур-Султан, 13 мая 2019, 10:12 — REGNUM  На летний период в Казахстане запустят дополнительное железнодорожное пассажирское сообщение до зоны отдыха озера Алаколь, сообщили 13 мая в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

В компании уточнили, что будет запущено два пассажирских поезда: Семипалатинск — Достык и Усть-Каменогорск-1 — Достык. Оба поезда будут курсировать по нечетным числам с 1 июня 2019 года.

Кроме того, 25 мая 2019 года будет запущен разовый поезд сообщением Алма-Ата — Уральск. Отправление состоится 25 мая в 20 часов 15 минут (17 часов 15 минут по Москве).

Напомним, АО «Пассажирские перевозки» запустило на майские праздники в Казахстане дополнительный поезд Алма-Ата-2 — Туркестан. Кроме того, были организованы дополнительные вагоны на поезда основных направлений.

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Железнодорожные перевозки
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