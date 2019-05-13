Создатели Apex Legends решили наказывать «халявщиков»

Лос-Анджелес, США, , 09:48 — REGNUM Компания Respawn Entertainment решила ввести в Apex Legends наказания для игроков, которые мало или совсем не участвуют в игровом процессе, но получают награды наравне с другими геймерами. Об этом 13 мая сообщил портал Engadget.

Представители студии заявили, что после анализа множества матчей они решили с новым патчем ввести в игру систему временной блокировки аккаунтов. С её действием могут столкнуться те игроки, которые любят практиковать так называемый «пиггибейкинг» (piggybacking — манера игры, при которой геймер пользуется результатами работы команды, сам при этом почти не участвуя в процессе). В компании отметили, что «в крайних случаях» блокировка может стать постоянной.

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Напомним, Apex Legends представляет собой многопользовательский шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) в жанре «королевской битвы» (в конце матча должны остаться один игрок или команда). Релиз игры состоялся 4 февраля 2019 года. В роли издателя выступает компания Electronic Arts.

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