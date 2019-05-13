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Школы Оренбуржья оштрафованы на 375 тыс. рублей

Общество

Причиной стали итоги проверок Роспотребнадзора

Оренбург, 13 мая 2019, 09:43 — REGNUM  В Оренбургской области школы привлекли к административной ответственности на общую сумму 37,8 тыс. рублей. Поводом для санкций стали нарушения, выявленные во время проверок Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском управлении надзорного ведомства.

В первом квартале 2019 года проверено 96 школ. Исследованы пробы питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, мебель на соответствие росту детей, проведены измерения уровня освещенности в учебных помещениях и электромагнитных полей на рабочих местах, оборудованных компьютерами, проводилась оценка организации питания учеников.

Среди выявленных нарушения несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоках и технологии приготовления блюд; есть проблема полноценности школьных завтраков и обедов. Претензии ревизоров касались и школьной мебели, расписания школьных занятий, несвоевременного прохождения медосмотра.

По результатам надзора составлено 147 протоколов об административных правонарушениях, вынесено постановлений о наложении штрафов на сумму 375,8 тыс. рублей. По фактам нарушений в адрес учредителей образовательных организаций направлено 55 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

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