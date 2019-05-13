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Пермь очистили от неонацистской символики

Общество

Запрещенная символика появилась на улице города в период с января по апрель 2019 года

Пермь, 13 мая 2019, 09:39 — REGNUM  На улицах Перми была закрашена экстремистская символика, в числе которой были изображения свастики, нацистские лозунги и наименования преступных организаций, об этом 12 мая сообщает ИА Красная Весна.

Запрещенная символика появилась на улице города в период с января по апрель 2019 года и не привлекла внимания ни общественности, ни администрации города. Однако после публикации в СМИ, были приняты шаги по ее устранению.

Примечательно, что свастиками были изрисованы центральные улицы города, в том числе здания, находящиеся вблизи краевой прокуратуры и ГУ МВД по Пермскому краю.

Список объектов, подвергшихся нападению экстремистски настроенных вандалов, был предоставлен активистами общественного движения «Суть времени», после чего они были закрашены.

Правоохранительные органы задержали подозреваемых в совершении данного преступления. В настоящее время студенты находятся в СИЗО, им грозят реальные сроки тюремного заключения.

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Общественная жизнь Пермского края
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