Украинский ракетный катер провёл манёвры с британским кораблём «Echo»

Одесса, Украина, , 09:32 — REGNUM Ракетный катер «Прилуки» ВМС Украины провёл в акватории Чёрного моря ряд тренировок совместно с британским военным судном «Echo», заявили 13 мая в пресс-службе генерального штаба ВСУ, сообщается на странице ведомства в социальной сети Facebook.

Корабли отработали тактическое маневрирование, приёмы связи и противовоздушной защиты. В манёврах также участвовал вертолёт морской авиационной бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, корабль «Echo» прибыл в порт Одессы 6 мая. На время пребывания судна в Одессе был запланирован футбольный матч между его командой и украинскими моряками.

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