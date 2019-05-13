Оренбуржец осуждён за автоконфликт с поножовщиной

Оренбург, , 09:25 — REGNUM В Оренбурге вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений участнику автодорожного движения. Ссора началась на дороге, а затем продолжилась на парковке с применение холодного оружия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным суда, конфликт возник во время движения в районе ул. Мира областного центра. Возле кольца образовался затор. По мнению осуждённого, один из автомобилей его «подрезал». В салоне находилась мать водителя. От резкого торможения женщина чуть не ударилась. В открытое окно во время движения возмущенный автовладелец стал ругаться.

Обе машины припарковались, а водители вышли разбираться уже на улице. Словесная перепалка переросла в вооруженный конфликт. Мужчина, который посчитал, что его «подрезали», достал нож и нанес несколько ранений. Потерпевшему пришлось провести на лечении в стационаре неделю.

Суд признал оренбуржца виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия» и приговорил к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд по иску потерпевшего взыскал с осужденного 300 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда и около 10 тыс. рублей — по иску прокурора Ленинского района Оренбурга в пользу Фонда ОМС в целях компенсации расходов на лечение пострадавшего водителя. Приговор вступил в законную силу.