Мэр свердловского Ирбита взял под контроль состояние разрушающегося дома

Ирбит, Свердловская область, , 09:23 — REGNUM В свердловском городе Ирбите управляющая компания «Северный жилищный комплекс» будет ежедневно отслеживать состояние дома № 88 «а» по улице Кирова. При любых изменениях ситуации директор компании должен будет доложить лично мэру, говорится в решении городской комиссии по ЧС, опубликованном на официальном сайте администрации города.

О расселении дома реи пока нет. Как говорится в документе, 8 мая за счёт управляющей компании нужно было провести работы по локализации дальнейшего обрушения, в частности, усилить межэтажное перекрытие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 8 мая одна из стен дома обрушилась. Пострадали две квартиры.

Всего в доме зарегистрированы 28 человек, в том числе семь детей. В апреле дом был признан аварийным.

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