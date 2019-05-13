Парк «Тропа здоровья» создадут в Новой Москве

Москва, , 09:20 — REGNUM В Новой Москве появится спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья». Он разместится в поселении Кленовское в 10 км от Варшавского шоссе, сообщили в Стройкомплексе.

Главная задача парка — приобщение жителей к здоровому образу жизни и активным занятиям спортом.

Для парка очистят от леса 21 га земли. На территории создадут прогулочные дорожки, обустроят водоём с лодочной станцией и пешеходный мост.

Инвестиции в проект «Тропа здоровья» составят в 200 млн рублей. Парк планируется создать за год.Читайте также: В Москве благоустроят 160 парков и 4,5 тыс. дворов

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2019 году приведут в порядок и благоустроят 160 парков и 4,5 тыс. дворовых территорий.

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