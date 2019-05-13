В Сеуле прошел фестиваль для самых маленьких — Safe Seoul Festival

Сеул, , 09:24 — REGNUM С 9 по 12 мая в столице Южной Кореи компании Safe Kids Korea и Hanwha Damage Insurance провели Safe Seoul Festival, посвященный теме безопасности детей на дорогах. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, фестиваль прошел в парке на острове Ёидо, расположенном в городе Сеуле.

Известно, что в рамках фестиваля дети смогли получить знания и опробовать их на практике по нескольким дисциплинам, таких как велоспорт, ремни безопасности, автомобильный транспорт.

Кроме того, самым маленьким жителям страны рассказали об опасности при использовании электронных устройств во время передвижения. Полученные знания дети смогли отработать приняв участие в трех симуляциях «дорога и транспорт».