В Екатеринбурге огородили место для строительства скандального храма

Екатеринбург, , 09:21 — REGNUM Сквер у Театра драмы в Екатеринбурге, где хотят воздвигнуть скандальный храм Святой Екатерины, обнесли временными ограждениями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Предполагается, что теперь в сквере начнутся строительные работы.

Событие уже вызвало большое возмущение общественников, добивавшихся переноса строительства из сквера в другое место.

«Вы только вдумайтесь. Забор возводят ночью с автоматами. Так начинается строительство главного храма города. Православие с автоматами», — заявила координатор сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина на странице Facebook.

Активисты предлагают выйти всем недовольным в 19:00, чтобы помешать строительству.

Напомним, 29 апреля 2019 года в Екатеринбурге освятили место в сквере на Октябрьской площади, где планируют построить храм Святой Екатерины. Скандальное сооружение уже почти 10 лет пытаются возвести в городе, но общественные протесты регулярно ломали планы РПЦ и застройщикам, вынуждая их раз за разом переносить место для предполагаемой постройки.

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