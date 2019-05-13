Жителям России напомнили о следующих длинных выходных

Москва, , 09:08 — REGNUM Следующие длинные выходные ждут жителей России в ноябре, напомнили в Роструде.

Так, в честь Дня народного единства граждане будут отдыхать с субботы (2 ноября) по понедельник (4 ноября). По случаю празднования Дня России, выходным будет среда, 12 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на майские праздники граждане России отдыхали в общей сложности девять дней — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Планируется, что в 2020 году майские каникулы также будут продолжительными — с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

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