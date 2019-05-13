В Гонконге выявлена вспышка африканской чумы свиней

Гонконг, Китай, , 08:58 — REGNUM Новый случай африканской чумы свиней был зафиксирован на скотобойне Гонконга, в результате чего 6 тыс. свиней было забито, сообщает агентство Синьхуа.

Случай был зафиксирован после обеда по местному времени 10 мая на скотобойне Шэн Шуй. Для минимизации риска распространения вируса все свиньи на бойне были уничтожены, а помещения продезинфицированы.

Как сообщало ИА REGNUM, африканская чума свиней, которая вспыхнула уже в десятках регионов Китая, привела к тому, что крупнейший китайский производитель свинины Wens Foodstuff Group Co. терпит убытки на фоне падения цен на мясо.

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