Понедельник, 13 Мая 2019 года
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В Гонконге выявлена вспышка африканской чумы свиней

Общество

Случай был зафиксирован после обеда по местному времени 10 мая на скотобойне Шэн Шуй

В Гонконге выявлена вспышка африканской чумы свиней
Falkenpost
Свиьи

Гонконг, Китай, 13 мая 2019, 08:58 — REGNUM  Новый случай африканской чумы свиней был зафиксирован на скотобойне Гонконга, в результате чего 6 тыс. свиней было забито, сообщает агентство Синьхуа.

Случай был зафиксирован после обеда по местному времени 10 мая на скотобойне Шэн Шуй. Для минимизации риска распространения вируса все свиньи на бойне были уничтожены, а помещения продезинфицированы.

Как сообщало ИА REGNUM, африканская чума свиней, которая вспыхнула уже в десятках регионов Китая, привела к тому, что крупнейший китайский производитель свинины Wens Foodstuff Group Co. терпит убытки на фоне падения цен на мясо.

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Чума свиней
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