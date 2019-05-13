Мыски, Кемеровская область, , 08:58 — REGNUM

Общая сумма долгов за услугу «Обращение с ТКО» жителей юга Кузбасса и юридических лиц уже перевалила уже за 400 миллионов рублей. К работе по взысканию долгов подключились судебные приставы, сообщили ИА REGNUM в ООО «ЭкоТек» — компания выбрана региональным оператором.

«Первые судебные приказы в практике регионального оператора «ЭкоТек» о взыскании задолженности за услугу «Обращение с ТКО» переданы судебным приставам Мысков. Один ответчик оплатил долг добровольно, — уточнили в «ЭкоТеке». — Сформировано более двух тысяч дел по понуждению к заключению договора и взысканию задолженности. Юристы компании подали более 400 заявлений на выдачу судебных приказов на взыскание более 750 тысяч рублей с населения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к взысканию задолженности как с юридических, так и с физических лиц региональный оператор приступил ещё в январе. На конец января общая задолженность потребителей составляла 397 миллионов рублей. В арбитражный суд были поданы первые иски на должников-юридических лиц.

Отметим, что к работе в качестве регионального оператора по обращению с отходами на юге Кемеровской области «ЭкоТек» приступил с 1 июля 2018 года. С 1 января 2019 года в Росии установлен новый порядок начисления и оплаты услуг за вывоз и утилизацию мусора — платёж из тарифа ЖКХ вынесен в отдельную строчку.

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