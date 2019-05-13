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В отношении новосибирца возбудили дело за регистрацию сотен мигрантов

Общество

Он обвиняется в совершении 60 преступлений по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации»

В отношении новосибирца возбудили дело за регистрацию сотен мигрантов
Иллюстрация: Focus.kg
Трудовые мигранты

Новосибирск, 13 мая 2019, 08:32 — REGNUM  Новосибирец меньше чем за год прописал в своей квартире почти 250 мигрантов. За что теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнили в прокуратуре Новосибирской области, обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя города уже утверждён, уголовное дело рассмотрит мировой судья Кировского судебного района Новосибирска.

По версии следствия, с мая 2018 года по февраль 2019 года мужчина за 300 рублей делал временную регистрацию иностранных граждан в своей однокомнатной квартире. От их имени он подавал в многофункциональные центры города документы о регистрации по месту пребывания. Но предоставлять им жилое помещение для фактического проживания не собирался.

«Он обвиняется в совершении 60 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации»), — уточнили в прокуратуре.

Всего за девять месяцев новосибирец зарегистрировал в своей квартире почти 250 граждан ближнего зарубежья (Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Киргизии).

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Миграция, гражданство, паспортизация
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