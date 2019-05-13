В Московском зоопарке появился первый дом для пчёл и ос

Москва, , 08:18 — REGNUM На новой территории Московского зоопарка вблизи от павильона «Птицы и бабочки» обустроили первый домик для пчёл и ос, сообщается на портале мэра столицы.

Теперь насекомые в тёплое время смогут спокойно вывести потомство, а в прохладную погоду укрыться от дождя и ветра.

Убежище для пчёл и ос построено в виде скворечника с крышей и защитной сеткой на фасаде. До конца 2019 года в зоопарке планируют создать ещё пять таких домиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, домики для насекомых существуют в зоопарках Парижа, Риги, Амстердам и других городов. В Красную книгу Москвы внесено 22 вида ос и пчёл.

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