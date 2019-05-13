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Игровую выставку «PlayX4 2019» в Южной Корее посетило 100 тыс. человек

Общество

Более ста южнокорейским компаниям удалось подписать экспортные контракты на сумму более $95 млн

Коян, Южная Корея, 13 мая 2019, 08:20 — REGNUM  Сто тридцать три южнокорейские компании, участвовавшие в игровой выставке «PlayX4 2019», подписали экспортные контракты на общую сумму в $95,61 млн, что на 19% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии провинции Кёнгидо.

Известно, что в этом году игровую выставку посетило 102 999 человек, что на 30,9% больше по сравнению с 2018 годом.

В 2019 году около 293 южнокорейских и зарубежных компаний, включая тайскую компанию Electronics Extreme и вьетнамскую VTC Online приняли участие в конференциях по экспорту.

Известно, что на «PlayX4 2019» наибольшее внимание привлекли к себе компании Sony, SEGA, Bandai Namco и LG Uplus, представив множество новых игр, разработок и технологий.

Напомним, игровая выставка «PlayX4 2020» пройдет в выставочном комплексе KINTEX, расположенном в городе Коян (провинция Кёнгидо), с 14 по 17 мая 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее пройдет игровая выставка PlayX4

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