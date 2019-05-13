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Главной заботой жителей ФРГ накануне выборов оказалась не миграция — опрос

Общество

Немецкая молодежь обозначила новый вызов для Европейского союза

Берлин, 13 мая 2019, 08:18 — REGNUM  Проблемы экологии — главная тема, беспокоящая избирателей Германии накануне выборов в Европейский парламент. Проблема миграции отошла на второй план, пишет газета Die Welt 13 мая со ссылкой на опрос компании YouGov.

34% опрошенных граждан Германии назвали тему экологии самым серьезным вызовом для Европейского союза (ЕС). Миграцию считают важнейшим вызовом 32% респондентов. Проблемы мира и безопасности беспокоят 26% населения страны. 23% считают важнейшей темой вопрос государственных долгов.

Опрос проводился среди тысячи человек, респонденты могли указать до трех из 16 предложенных тем. Среди людей, озабоченных экологией, больше всего молодежи в возрасте 18−25 лет, а тема миграции больше беспокоит старшее поколение — 35−55 лет. Ранее тема миграции превалировала в опросах граждан Германии.

Аналогичный опрос проводился в конце апреля еще в 7 странах ЕС по заказу медиа-сообщества Leading European Newspaper Alliance. В целом жители этих странах больше всего обеспокоены миграцией, а тема экологии находится на втором месте.

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Политическая жизнь Германии
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