Симферополь, Крым, , 08:15 — REGNUM

Украинские туристы являются наиболее частыми иностранными гостями Крыма, заявил 13 мая глава Республики Крым Сергей Аксёнов в интервью газете «Известия».

По его словам, Крым ежегодно посещают около 1 млн граждан Украины, около 10% туристов — граждане Белоруссии.

«Нас посещают гости из большинства стран Евросоюза, США, Китая, ЮАР, Израиля, Сирии, Иордании и многих других. География постоянно расширяется», — добавил Аксёнов.

Он отметил, что по итогам года Крым возглавил рейтинг регионов России по темпам роста туризма. Отрасль будет и дальше развиваться благодаря улучшению сервисного обслуживания, а также росту числа обустроенных пляжей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов заявил в преддверии начала курортного сезона, что в Крыму учли ошибки предыдущих лет и делают ставку не на количество туристов, а на качество предоставляемых услуг.

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Напомним, в 2014 году Крым, по итогам референдума, вошёл в состав России. Причиной проведения референдума об определении принадлежности полуострова послужил государственный переворот на Украине и отсутствие законной власти в стране.

Ранее Крым посетила делегация общественных деятелей из США и других стран, которые признали, что полуостров полностью интегрировался в состав России.

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