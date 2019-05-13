Вашингтон, США, , 07:54 — REGNUM

Вторая часть боевика-вестерна Red Dead Redemption 2 может выйти на платформе ПК. Об этом 12 мая сообщил портал Screen Rant.

Поклонники игровой серии обнаружили в профиле соцсети LinkedIn генерального директора и основателя студии Future Immersive Нана Ма информацию о том, что он работал над физикой Red Dead Redemption 2 не только для Xbox One и PS4, но и для ПК. Стоит отметить: после того, как эта информация разошлась по сети, Ма удалил соответствующую строчку из своего резюме.

Читайте также: Сенатор США предложил запретить «лутбоксы»

Стоит напомнить, что Нан Ма ушел из студии Rockstar ещё в 2016 году, а Red Dead Redemption 2 вышла в продажу 18 октября 2018 года. Некоторые фанаты игры ожидают, что её ПК-версия будет представлена на предстоящей выставке (Electronic Entertainment Expo) E3 в июне 2019 года.