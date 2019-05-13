В Южной Корее пройдет международный детский турнир по «го»

Сеул, , 07:59 — REGNUM В Южной Корее пройдет крупнейшие в мире детский турнир по бадук (го). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании-организатора Hanwha Life.

По их словам, регистрация на чемпионат пройдет с 13 по 24 мая. В турнирах могут принять участие дошкольники и учащиеся начальных школ.

Отборочные турниры пройдут в период с 9 июня по 7 июля, а чемпионат среди лучших состоится 25 июля в небоскребе 63 BUILDING (Юксам — билдинг), расположенном на острове Ёидо города Сеула.

Победитель детского чемпионата получит 10 млн вон (~$551 тыс.).

«В настоящее время все больше детей зависят от цифровых устройств, в частности от мобильных телефонов. Игра в го способна развить в детях концентрацию, ум и этикет. Кроме того, международный чемпионат по го сыграет большую роль в повышении интереса к данной игре», — сообщили представители компании.

Известно, что в этом году пройдет 19-й детский турнир по го, проводимый южнокорейской компанией Hanwha Life. Ежегодно в международном событии принимает участие около 10 тыс. человек и более 180 тыс. детей из девяти стран, таких как Южная Корея, Япония, Китай, Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Сингапур, Россия и Украина.

Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад