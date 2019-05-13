В Нур-Султане начали строительство православного храма

Нур-Султан, , 07:19 — REGNUM В Нур-Султане прошла торжественная церемония закладки камня на месте строительства православной церкви, сообщает 12 мая агентство «Казинформ».

В мероприятии принял участие министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев, который отметил вклад Русской православной церкви в дело укрепления межрелигиозного согласия в стране.

В церемонии также принял участие митрополит Астанинский и Казахстанский Александр и посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

Отметим, в настоящее время в Нур-Султане действуют храм Преподобного Серафима Саровского, Константино-Еленинский собор и Свято-Успенский кафедральный собор.

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