Из плена ИГИЛ* освобождено свыше 3 тыс. езидов в Ираке

Эрбиль, Ирак, , 07:13 — REGNUM Власти Иракского Курдистана опубликовали информацию об освобожденных курдах-езидах, пребывавших в плену «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 13 мая Kurdistan.ru.

По данным правительства курдской автономии, правоохранительным службам удалось освободить 3 тыс. 371 езида. В общей сложности в 2014 году было похищено 3 тыс. 467 езидских женщин и 2 тыс. 817 мужчин.

«Власти Иракского Курдистана прилагают все усилия для помощи всем тем, кто пострадал от действий ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке», — заявил представитель властей курдской автономии Диндара Зибари.

Напомним, курды-езиды, являющиеся религиозным меньшинством Иракского Курдистана, компактно проживают в иракском Синджаре. Вторжение террористов в 2014 году нанесло значительный ущерб данной общности: много езидов было убито или взято в плен.

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