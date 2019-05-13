В Брюсселе демонстрация в защиту климата собрала 15 тыс. человек

Брюссель, , 07:15 — REGNUM Несколько тысяч жителей Бельгии вышли на улицы Брюсселя, чтобы потребовать принятия мер по изменению климата и социальной справедливости за две недели до выборов в Европарламент, 12 мая, сообщает Le Figaro.

Согласно подсчетам, предоставленным полицией, в манифестации приняли участие около 15 тыс. человек. По словам организаторов, их число достигало 17 тыс. человек.

В полиции сообщили, что несколько человек были задержаны «в превентивных целях» перед началом процессии, поскольку в их вещах нашли инструменты, которые можно использовать для разбивания окон.

«Мы видим, что люди по-прежнему мотивированы. Это побуждает нас к нашим следующим двум маршам», — заявила Аделаида Шарлье, одна из фигур молодежного движения за климат в Бельгии.

Как передавало ИА REGNUM, первый марш за климат собрал 65 тыс. человек в начале декабря, за несколько дней до того, как в Польше была организована конференция по климату, затем в конце января было мобилизовано около 70 тыс. человек.

Читайте также: Марш в защиту климата прошел во Франции и ряде европейских городов