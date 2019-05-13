Власти Китая поймали в «Небесные сети» 374 беглецов за рубеж в I квартале

Пекин, , 06:07 — REGNUM В рамках кампании по поимке беглых коррупционеров впо всему миру власти Китая вернули 374 беглых преступников за первый квартал 2019 года, сообщает издание «Жэньминь жибао».

За указанный период около 624 млн юаней ($91,8 млн) нелегальных накоплений были возвращены в Китай в рамках кампании «Небесная сеть — 2019», которая стартовала в январе 2019 года с целью поимки беглых экономических преступников, а также недопущения побега новых коррупционеров за рубеж.

В рамках кампании «Небесная сеть — 2018» более 1 335 китайских беглецов было возвращено из-за рубежа вместе с 3,54 млрд юаней денежных средств. Впервые кампания «Небесная сеть» была инициирована еще в апреле 2015 года.