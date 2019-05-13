Китай отменит все контрольные посты на платных шоссе между провинциями

Пекин, , 06:00 — REGNUM Китай объявил срок до конца года, в течение которого будут убраны все контрольные посты скоростных шоссе на границе провинций, сообщили в министерстве транспорта КНР, передает агентство Синьхуа.

Все контрольные посты, за исключением тех, что расположены на въездах и выездах с шоссе, будут убраны с целью борьбы с образующимися заторами на границах между провинциями, сообщил замминистра транспорта Дай Дунчан во время очередной пресс-конференции.

Министерство тем временем намерено ускорить работу по улучшению работы контрольных постов и системы сбора платежей за проезд по платным скоростным магистралям.

Отмечается, что время, которое в среднем водители проводят на границе между китайскими провинциями, сократится с нынешних 15 секунд до двух секунд, в то время как грузовые машины будут стоять на КПП не более трех секунд против нынешних 29 секунд.

На конец 2018 года протяжённость китайских скоростных шоссе достигла 142,6 тыс. км. В первом квартале 2019 года объем инвестиций в развитие автотранспортной инфраструктуры в Китае достиг 382 млрд долларов, что на 3% больше, чем за тот же период 2018 года.

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