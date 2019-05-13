Якутск, Якутия, , 05:56 — REGNUM

С 1996 года в Якутии выявлено 2 375 человек с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а с начала 2019 года — 62. По сравнению с 2018 годом показатель заболеваемости ВИЧ возрос в 1,8 раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Читайте также: Еврейская область лидирует по ВИЧ-инфекции, но лекарства не закупает

По информации ведомства, больше всего ВИЧ-инфицированных в возрастной группе 20−29 лет — 40,1%. Основной путь передачи ВИЧ-инфекции — половой (60,9%). Внутривенно вирус попадает в кровь 26,2% заражённых жителей республики.

Всего с 1996 года в Якутии выявлено 2 375 ВИЧ-инфицированных, в том числе с начала 2019 года — 62. Умерло за все годы наблюдения 360 заразившихся этим вирусом, 147 из них были с диагнозом СПИД.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации федерального Роспотребнадзора, 25% инфицированных вирусом иммунодефицита человека жителей России не знают о своём заболевании. Ведомство ссылается на данные Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), согласно которым на планете насчитывается 36,9 млн людей, живущих с ВИЧ, при этом 75% из них знают о своём положительном статусе. В Роспотребнадзоре подчёркивают, что ранняя диагностика является первым шагом к успешному лечению ВИЧ-инфекции, и призывают сдать бесплатно анализ на определение антител к вирусу иммунодефицита человека.

Читайте также: Роспотребнадзор: 25% ВИЧ-инфицированных в России не знают о своей болезни