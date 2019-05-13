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Код «оранжевый»: Сильная засуха обрушилась на китайскую провинцию Юньнань

Общество

С наступлением весны в провинции зафиксировано количество осадков ниже на 37,1% в сравнении с тем же периодом 2018 года

Куньмин, Китай, 13 мая 2019, 04:46 — REGNUM  Метеорологи китайской провинции Юньнань объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с засухой в связи с аномально высокой температурой и низким количеством осадков в регионе, сообщает агентство Синьхуа.

Часть юго-западной провинции Китая оказалась под властью серьезной засухи, которая накрыла районы городов Пуэр, Куньмин, Цюцзин, а также Сишуаньбаньны среди прочих, отмечают метеорологи.

В самых засушливых районах осадков не ожидается в ближайшую неделю, сообщили в бюро, предупреждая о повышенном риске возникновения лесных пожаров в этих районах. С наступлением весны в провинции зафиксировано количество осадков ниже на 37,1% в сравнении с тем же периодом 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторых южных районах Китая наоборот — бушуют непрекращающиеся ливни, в связи с чем метеорологии объявили повышенный риск схода горных потоков в провинциях Хунань и Гуйчжоу.

Читайте ранее в этом сюжете: В южных районах Китая объявлен повышенный риск схода горных потоков

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Жара, засуха
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