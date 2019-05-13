Китайские социологи выяснили зависимость гордости за страну от возраста

Пекин, , 04:37 — REGNUM Китайцы, рожденные после 2000-х годов, сильнее ощущают национальную гордость, нежели предыдущие поколения, говорится в исследовании, опубликованном китайским изданием China Youth Daily.

В исследовании приняли участие 10 393 юных китайца из 31 провинции и региона Китая. Среди них средний уровень национальной гордости составил 9,18 балла из 10. Если сравнивать этот показатель среди рожденных в 2000-е и в 1990-е, то результат будет 9,38 и 9,21 балла из 10 соответственно.

Среди поколения рожденного после 2000-х годов также наблюдается наивысший уровень счастья среди всех возрастных групп, говорится в исследовании, проведенном с 19 по 29 апреля 2019 года.

Среди достижений последних 70 лет, 71% респондентов отметили основание Китайской Народной Республики в 1949 году, 62,4% отметили улучшение стандартов жизни народа с момента начала реформ открытости в 1978 году.

Исследование также выяснило, что признание национальной самобытности среди респондентов достигло 4,71 балла из 5. Среди всех респондентов 22,9% были рождены после 2000-го года и 44,5% были рождены в 1990-е годы.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские социологи выяснили приоритеты молодежи