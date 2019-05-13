Понедельник, 13 Мая 2019 года
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В южных районах Китая объявлен повышенный риск схода горных потоков

Общество

Всему виной — ливни, которые характерны для этого времени года в указанных районах

Пекин, 13 мая 2019, 04:23 — REGNUM  Министерство водных ресурсов Китая и Китайская метеорологическая администрация объявили предупреждение в связи с высокими рисками схода горных потоков в некоторых районах юга Китая, сообщает агентство Синьхуа.

С ночи 11 мая и до 13 мая в некоторых центральных и юго-западных провинциях Китая, включая Хунань и Гуйчжоу, а также город центрального подчинения Чунцин ожидается повышенный риск схода горных потоков в связи с проливными дождями, обрушившимися на указанные районы.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские метеорологи объявили повышенный риск геологических катаклизмов в западных и юго-западных районах страны еще в начале мая. Тогда речь шал о провинциях Шэньси, Ганьсу, Сычуань и о Синьцзяне.

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Сильные ливни и их последствия
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