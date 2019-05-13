Нижегородский скандал с георгиевские лентами и свастикой завершился штрафом

Нижний Новгород, , 03:27 — REGNUM Скандал с георгиевскими лентами со свастикой, которые продавали в одном из магазинов Нижегородской области, завершился — товар был изъят, а предприниматель оштрафован на 3 тыс. рублей. Решение о штрафе вынесено судом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, сведения о том, что в одном из нижегородских магазинов неудачно «скреативили», появилось в соцсетях 30 апреля.

«Это продаётся в магазине рядом с домом. И мне кажется это… В общем к звезде и ленте — никаких вопросов!!! Но вот как быть с непонятно зачем нарисованной свастикой??? Я посыл-то понял… Типа звезда раздавила фашистскую погань, но как это смотрится… В общем я за чистоту символов победы, без вот таких импровизаций», — написал на своей странице в соцсетях Александр Д., предположив, что закуплена была продукция в Китае.

На фото товара был значок на георгиевской ленте, на котором красной звездой придавило свастику. Посыл «креативщиков» остальные участники обсуждения под фото также не разделили:

«Я только с третьего раза поняла, что эти «дизайнеры» хотели сказать! Можно они больше не будут дизайнерами?», «Я бы точно не купила такую ленту!», «Как в грязи искупали…», «Считаю использование такого «креатива» недопустимым!!! Я вообще абсолютно против манипулированием символами Великой Победы, а особенно в корыстных интересах», «То, что произошло Вторая мировая, Великая Отечественная — это огромная ТРАГЕДИЯ, а не повод для «бизнеса», «Георгиевская лента — это символ ордена Св. Георгия, медали За победу над Германией, воинской доблести, но никак не дань моде майских праздников. Уж коли кто собрался её носить, полагается делать это достойно и без импровизаций со свастиками, подцепами на сумки, шлёвки штанов и т. п».

После того, как история была обнародована в СМИ, правоохранительные органы начали проверку. Факт нарушения был подтверждён и на предпринимателя составили административный протокол по ч. 2 ст. 20.3. КоАП РФ («Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики…»). Суд назначил по правонарушению штраф в 3 тыс. рублей, а товар изъяли.

Читайте также: МВД РФ проверит данные о продаже георгиевских лент со свастикой