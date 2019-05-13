Париж, Франция, , 03:04 — REGNUM

Экологические активисты разлили около 300 л бутафорской крови близ дворца Шайо в Париже в рамках акции за сохранение биоразнообразия на планете. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Организатором акции выступило движение «Восстание против вымирания» (Extinction Rebellion), которое ведет борьбу с изменением климата. Десятки активистов, одетых в черное, 12 мая вышли на площадь Трокадеро и вылили на ступени потоки «крови».

Таким образом они призывали власти к защите редких видов животных и растений от исчезновения. Ранее, 6 мая, в Париже был опубликован доклад об угрозе исчезновения, нависшей над 1 млн видов животных и растений, главным образом, по вине человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая около 1,2 тыс. парижан приняли участие в акции протеста «желтых жилетов». Манифестации противников правительства проходят в Париже и других городах Франции каждую неделю с ноября 2018 года.

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