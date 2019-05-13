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Емельяненко назвал инцидент с задержанием «глупостью»

Общество

Спортсмена застали в общественном месте якобы за распитием спиртного

Москва, 13 мая 2019, 02:03 — REGNUM  Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сумбурно прокомментировал сообщение о своем задержании в Москве. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Сначала спортсмен бессвязно ответил на звонок журналиста, допустив резкое высказывание в адрес продюсера телеканала. Он заявил, что продюсер «Звезды» «открытым текстом разрешил послать» его.

На повторный звонок боец ответил более спокойно, но кратко. Инциднт с задержанием он опроверг.

«Глупости это все. Я дома», — сказал Емельяненко.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая стало известно о задержании Александра Емельяненко на улице Восточной в Москве. Отмечалось, что спортсмена застали в общественном месте якобы за распитием спиртного. В отделении полиции на Емельяненко составили административный протокол.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве задержан боец смешанных единоборств Александр Емельяненко — СМИ

Читайте развитие сюжета: Адвокат Емельяненко объяснил задержание спортсмена

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