Победный май, рекорд полка и хоккей в «Большом»: тульская неделя

Тула, , 20:38 — REGNUM Патриотичная, победная, хоккейная и поздравительная вышла неделя в Тульской области. О главных событиях и новостях региона — в материале.

Более 200 млн для Тульского кремля

Выполнить все работы в срок и в полном объеме планирует Тульская область в честь 500-летия Тульского кремля. В 2019 году на эти цели региону выделено 212 млн рублей, учитывая областные и федеральные средства. По словам тульского министра культуры Татьяны Рыбкиной, до конца года деньги направят на реставрацию пяти объектов в малых исторических городах — Чекалине, Белеве и Одоеве, на разработку проектов реставрации и музеефикацию объектов в Белевском, Одоевском, Суворовском и Дубенском районах.

Дом купца Прячникова в Крапивне отреставрируют в текущем году, а в усадьбе Мосоловых в Дубне уже сформирована концепция музея. Утверждены новые экспозиции во Въездной башне в Богородицке и музея декоративно-прикладного искусства на улице Металлистов в Туле.

«В этом году в регионе запланировано проведение двух научных форумов, крупных выставок, издание сборников статей, книги-альбома «Тульский кремль», краеведческого сборника», — отметила региональный министр культуры.

До 2020 года в Тульской области запланировали реставрацию еще 14 объектов культуры.

Новая визитная карточка Тулы

На этой неделе Тула стала первым городом, который обрел региональный парк «Патриот». Спустя полтора года с момента закладки первого камня, новая визитная карточка оружейной столицы России приняла первых посетителей в канун Дня Победы. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов доложили о событии по видеосвязи Сергею Шойгу.

«Абсолютно заслуженно и справедливо, что этот парк первым среди субъектов Российской Федерации открылся здесь, в городе-герое Туле и накануне великого праздника — Дня Победы. Здесь каждый сможет ознакомиться с выдающимися образцами оружия тульских предприятий, и что очень важно — просто прийти и отдохнуть вместе с семьей», — отметил замглавы оборонного ведомства.

По словам Дюмина, парк «Тула-Патриот» «должен стать местом, куда туляки и гости нашего города будут приходить всей семьей».

«Уверен, здесь будет интересно всем — и молодежи, и людям старшего поколения», — отметил он.

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Бессмертный рекорд

74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. в Тульской области отметили во всех муниципалитетах. Главной площадкой стала Тула. Парад с участием различных войск тульского гарнизона и механизированной частью, которую открыла легендарная «Катюша», выступление военного оркестра, праздничная форма губернатора Дюмина, народные гуляния и салют. Но самым весомым вкладом и основным памятным моментом для региона стал «Бессмертный полк». Акция, которую в этом году поддержали более 220 тысяч человек по всей области. За семилетнюю историю — это самый высокий показатель участников в регионе.

В колонне заметили и Алексея Дюмина, который прошел «Бессмертный полк» вместе с портретами двух своих дедов.

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Слет волонтеров Победы

100 добровольцев из 45 стран мира посетили Тулу, а точнее творческий индустриальный кластер «Октава», в рамках Первого слета Международной волонтерской команды 75-летия Победы, созданной Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».

Именно эти волонтеры организовывали и следили за порядком во время парада и шествия «Бессмертного полка» в городе-герое, а также прошли образовательную программу. Лучшие заграничные добровольцы на следующий год будут организовывать международные акции в формате «Дней единых действий», помогать ветеранам, благоустраивать памятные места в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Самые активные волонтеры из Тульской области получили подарок от губернатора Тульской области Алексея Дюмина — поездку в июне на несколько дней в Санкт-Петербург.

Накал хоккейных эмоций

В Сочи дворец спорта «Большой» принял главное событие VIII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной Хоккейной Лиги — гала-матч. Уверенную победу в этой встрече одержала команда Владимира Путина «Легенды хоккея» — 14:7. Ворота команды-победителя защищал тульский губернатор Алексей Дюмин. Глава региона вместе с игроком команды соперника Игорем Бутманом дал волю эмоциям на льду, продемонстрировав любителям Ночной хоккейной лиги, что в подобных встречах все по-настоящему.

Голкипер Дюмин во время атаки Бутмана совершил очередной сейв, но известному саксофонисту это не понравилось, и он решил добить. После свистка завязалась словесная перепалка, которая оперативно переросла в небольшую потасовку. Журналисты региональных и федеральных изданий быстро зацепились за столь «жареный» факт, опубликовав материалы с громкими названиями «Дюмин и Бутман подрались на глазах у Путина».

Впрочем, сразу же после матча повздорившие соперники уже улыбались друг другу, пожимали руки и весело обсуждали моменты гала-матча, в котором президент России отличился десятью голами.

Отметим, что на финал в Сочи приехали 162 команды. Наряду с Дюминым в команде Владимира Путина выступали Сергей Шойгу, Вячеслав Фетисов, Павел Буре и другие.