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Дочь Доренко запросит дополнительную экспертизу причины смерти журналиста

Общество

«Подозрения заключаются в том, что это связано с некоторыми имущественными вопросами»

Москва, 12 мая 2019, 15:31 — REGNUM  Смерть журналиста Сергея Доренко могла наступить неестественным образом, поэтому родственники намерены запросить дополнительную экспертизу. Об этом «Звезде» рассказала дочь журналиста Екатерина Доренко.

«Мы будем запрашивать дополнительную медицинскую экспертизу, — сказала Екатерина. — Наши подозрения заключаются в том, что это связано с некоторыми имущественными вопросами».

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По ее словам, Доренко был здоров и чувствовал себя хорошо, что «дает дополнительное основание думать, что это неестественная смерть».

Как сообщало ИА REGNUM, Доренко скончался 9 мая в Москве во время езды на мотоцикле. Прибывшие на место происшествия медики пытались спасти журналиста, но им это не удалось. Вскрытие показало, что Доренко умер по естественным причинам — у него произошел разрыв аорты.

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