Гендиректор «Говорит Москва»: Доренко знал о своей болезни

Москва, , 13:49 — REGNUM Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов заявил, что журналист и теле — радиоведущий Сергей Доренко скорее всего знал, что о своем заболевании — аневризме аорты, которое и стало причиной его смерти.

По словам Мамонтова, Доренко точно знал, что у него не все в порядке с кровяным давлением, которое иногда очень сильно подскакивало. Скорее всего он проходил обследование, которое и показало, что у него аневризма.

«Конечно, он знал. Как минимум, он знал, что у него давление подскакивает очень сильно, это точно совершенно. Плюс к тому, когда такое давление, у него просматривают сердце, просматривают сосуды… А аневризма — это причина смерти. На аорте возникает пузырь своеобразный, утончаются стенки аорты, и кровь однажды разрывает давлением», — рассказал генеральный директор радиостанции «Говорит Москва».

Также Мамонтов рассказал, что несмотря на отмену церемонии прощания с Доренко на Троекуровском кладбище и к зданию редакции радиостанции пришло много людей. Он пояснил, что все эти люди хотели бы понять, что происходит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полиция запретила проводить церемонию прощания с Доренко, так как его родственники — две дочери от первого брака — потребовал повторной судебно-медицинской экспертизы. Они считают, что их отец мог быть отравлен своей второй женой.