Анкара, Турция, , 13:22 — REGNUM

Управление по защите персональных данных Турции (KVKK) наложило на американскую компанию Facebook штраф в размере $270 тысяч в связи с нарушением, связанным с утечкой данных. Соответствующее решение KVKK опубликовано на сайте ведомства.

Штраф связан с инцидентом с утечкой личных данных пользователей Facebook в декабре 2018 года. В KVKK установили, что утечка личных фотографий 300 тысяч пользователей социальной сети из Турции была вызвана ошибкой программного интерфейса.

KVKK приняло решение о наложении штрафа на американскую компанию в размере 1,65 млн турецких лир ($270 тысяч). Часть штрафа в размере 1 млн турецких лир наложена из-за того, что администрация Facebook не смогла оперативно исправить ошибку, остальная часть — из-за того, что представители Facebook не уведомили KVKK о влиянии ошибки на турецких пользователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в судебном участке № 422 Таганского районного суда города Москвы компании Facebook назначили штраф в размере 3 тысяч рублей за то, что администрация социальной сети не предоставила информацию о локализации баз персональных данных пользователей из России.