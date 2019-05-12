Аделаида, Австралия, , 13:21 — REGNUM

Абсолютным победителем Азиатской физической олимпиады (APhO) стал российский школьник из Москвы Григорий Бобков. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба министерства просвещения РФ.

XX Азиатская физическая олимпиада проходила в этом году в австралийском городе Аделаида. В составе российской команды в олимпиаде принимали участие восемь школьников, призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Григорий Бобков, 11-классник из Москвы, завоевал золотую медаль и абсолютное первенство на APhO, набрав 33,4 балла из 50 возможных. Ещё одну золотую медаль получил Алексей Шишкин из Москвы. Серебряными медалями были награждены российские школьники Владимир Малиновский и Андрей Парфёнов из Москвы, Владислав Поляков из Санкт-Петербурга и Елисей Судаков из Вологды.

Бронзовую медаль по решению международного жюри APhO получила Ирина Ляликова из Московской области. Павел Шишкин из Московской области был награждён грамотой.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева отметила, что участники российской команды продемонстрировали высочайший уровень подготовки российской школы. Васильева выразила благодарность тренерам и наставникам участников олимпиады, под руководством которых команда продолжит подготовку к выступлениям на международных соревнованиях.

Сообщается, что по результатам APhO будет сформирована команда для участия в Международной физической олимпиаде, которая состоится в Израиле с 7 по 15 июля. текущего года.

Ранее ИА REGNUMсообщало о Всероссийской олимпиаде по литературе, финал которой проходил в Калининграде. В мероприятии приняли участие 251 школьник из 73 регионов России. По итогам олимпиады награды получили 112 ребят.