Смертельную аварию с трамваем и автобусом в Петербурге устроил школьник

Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Петербургская полиция разыскивает 17-летнего ученика 11-го класса одной из школ по подозрению в совершении тяжелого ДТП, в результате которого один человек погиб, еще пять оказались в больнице. Предполагаемый виновник трагедии, незаконно находившийся за рулём, скрылся с места аварии вместе со своим пассажиром.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с участием трех транспортных средств произошло 10 мая в 18:38 мск у дома 22 по улице Бухарестской.

Водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь от улицы Салова к улице Касимовской, не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом Iveco. После этого оба автомобиля столкнулись с двигавшимся во встречном направлении трамваем.

«После ДТП водитель и пассажиры автомобиля «Шевроле Авео», бросив автомобиль, скрылись с места происшествия. В результате ДТП с различными травмами госпитализировано шесть человек, один из которых позже скончался», — рассказали 11 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

По данным городских властей, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. В детскую больницу также обратились двое подростков с незначительными травмами, полученными в результате этого ДТП.

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