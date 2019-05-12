В Instagram ограничат распространение призывов к отказу от вакцинации

Лондон, , 10:37 — REGNUM Администрация социальной сети Instagram ограничит распространение заведомо ложной информации о вреде вакцинации. Об этом представитель Instagram рассказал BBC.

В Instagram отметили, что речь идёт не о блокировании аккаунтов, а об ограничении возможностей распространения. В частности, будут заблокированы хештеги, использующиеся для распространения ложной информации о вреде вакцин. Также администрация платформы рассматривает возможность отображения всплывающих сообщений с достоверными справочными материалами о вакцинах при поиске соответствующей информации.

Схожие меры по ограничению распространения ложной информации о вреде вакцин ранее ввели несколько информационно-технологических компаний, включая видеохостинг YouTube и платформу электронной коммерции Amazon.

Напомним, с начала 2019 года в США фиксируется вспышка кори, которая прежде была объявлена искоренённым заболеванием. Эксперты американских центров по контролю и профилактике заболеваний заявили, что решающим фактором, приведшим к вспышке заболевания, стал отказ от вакцинации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 апреля замглавы Минздрава России Татьяна Яковлева рассказала, что ведомство разработало пакет законопроектов, предполагающих введение наказаний за распространение недостоверной информации, направленной на отказ от вакцинации.