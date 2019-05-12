Москва, , 10:01 — REGNUM

Траурная церемония прощания с умершим российским журналистом, теле‑ и радиоведущим Сергеем Доренко отменена, так как полиция запретила выдавать тело покойного его родственникам. Об этом сегодня, 12 мая, передает радиостанция «Говорит Москва».

Сообщается, что в ночь на 12 мая в морг Троекуровского кладбища поступил документ, в котором содержится распоряжение не выдавать тело Доренко для захоронения или кремации «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы». Ранее стало известно, что о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы попросили дочери Доренко — Ксения и Екатерина.

Напомним, что дочери Доренко от первого брака хотят проверить, не был ли их отец отравлен. Они называют вторую супругу Доренко заинтересованным лицом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Доренко скончался 9 мая. Журналист ехал на своем мотоцикле по улице Земляной вал в Москве. Ему стало плохо, он потерял управление и выкатился на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем. Столкновение было не сильным, прибывшие на место происшествия медики пытались спасти Доренко, но им это не удалось. Проведенное в тот же день вскрытие показало, что Доренко умер по естественным причинам — у него произошел разрыв аорты.

Однако результаты судебно-химического исследования ещё проводятся.