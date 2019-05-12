На Южном Урале выяснили, кто выбросил пачку фронтовых писем

Миасс, Челябинская область, , 06:34 — REGNUM Копии фронтовых писем, которые общественники раздавали жителям Миасса в День Победы, оказались оставлены на улице по недоразумению. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из организаторов акции в Челябинской области Константин Высоцкий.

Пачку свернутых треугольниками писем нашел на земле местный житель по имени Дмитрий. Мужчина выложил снимок с письмами в соцсети, пользователи отреагировали на публикацию возмущенными комментариями. Организаторы связались с автором поста и забрали письма.

«Письма все намокли, потому что шел дождь. Я их принес домой, расправил, просушил. Со мной связалась девушка, оставившая комментарии в ленте, попросила несколько штук. Я ей отдал пять писем сухих», — сказал Высоцкий.

Позже выяснилось, что две пачки писем спрятал один из волонтеров, которого организаторы привлекли к участию в акции. Молодому человеку выдали стопки писем, однако он не успел раздать их в срок и постеснялся вернуть организаторам. Доброволец пояснил, что хотел позже забрать письма с улицы.

Инцидент также прокомментировали представители челябинского отделения движения «Суть времени». Активисты рассказали, что в Челябинске, Миассе, Магнитогорске и других городах области проводят акцию «Письма в фронта» на протяжении нескольких лет. Копии предсмертных писем участников Великой Отечественной войны раздают на улицах горожанам, передают в детские коллективы 9 мая и 22 июня.

Подобных происшествий не было ни разу, отмечают общественники. Напротив, люди всегда очень бережно относятся к письмам, читают их, снова складывают и уносят с собой.

«Ни разу мы не видели, чтобы «письма с фронта» бросали в урны или на землю. Строчки из посланий времен войны обычно глубоко трогают людей», — рассказал представитель организации.