Ушел из жизни французский режиссер Жан-Клод Бриссо

Париж, , 02:35 — REGNUM Кинорежиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо скончался во Франции в возрасте 74 лет. Об этом сообщает газета Monde со ссылкой на родных режиссера.

Кинематографист умер в Париже 11 мая. Он находился в больнице, смерть стала итогом продолжительной болезни, уточняет агентство France-Presse.

Жан-Клод Бриссо родился в столице Франции 17 июля 1944 года. В 1975 году Бриссо — школьный учитель с городской окраины — снял любительскую полнометражную картину «Перекресток». В последующие годы он создал фильмы «Белая свадьба», «Селин», «Тайные страсти».

Картина Бриссо «Шум и ярость» получила в 1988 году специальный приз молодежного жюри Каннского кинофестиваля, а лента «Девушка из ниоткуда» победила на 64-м кинофестивале в швейцарском Локарно в 2012 году.