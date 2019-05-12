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Ушел из жизни французский режиссер Жан-Клод Бриссо

Общество

Бриссо снял фильмы «Белая свадьба», «Шум и ярость», «Девушка из ниоткуда»

Ушел из жизни французский режиссер Жан-Клод Бриссо
Цитата из к/ф «Девушка из ниоткуда». реж. Жан-Клод Бриссо. 2012. Франция
Жан-Клод Бриссо

Париж, 12 мая 2019, 02:35 — REGNUM  Кинорежиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо скончался во Франции в возрасте 74 лет. Об этом сообщает газета Monde со ссылкой на родных режиссера.

Кинематографист умер в Париже 11 мая. Он находился в больнице, смерть стала итогом продолжительной болезни, уточняет агентство France-Presse.

Жан-Клод Бриссо родился в столице Франции 17 июля 1944 года. В 1975 году Бриссо — школьный учитель с городской окраины — снял любительскую полнометражную картину «Перекресток». В последующие годы он создал фильмы «Белая свадьба», «Селин», «Тайные страсти».

Картина Бриссо «Шум и ярость» получила в 1988 году специальный приз молодежного жюри Каннского кинофестиваля, а лента «Девушка из ниоткуда» победила на 64-м кинофестивале в швейцарском Локарно в 2012 году.

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