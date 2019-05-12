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Скончался второй албанский военнослужащий, пострадавший на учениях в Латвии

Общество

20 албанских сапёров принимают участие в миссии НАТО в Латвии

Тирана, 12 мая 2019, 01:41 — REGNUM  Как сообщило министерство обороны Латвии, в Рижской Восточной клинической университетской больнице от ран, полученных при взрыве мины на Адажском военном полигоне, скончался командир албанского контингента в Латвии майор Клодиан Тануши.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс поблагодарил Албанию за вклад в боевую группу расширенного присутствия НАТО, и выразил соболезнования родным и близким погибшего. Свои соболезнования выразили также президент Латвии Раймонд Вейонис, премьер-министр Кришьянис Кариньш и командующий вооруженными силами страны генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

Президент Вейонис отметил, что Латвия высоко ценит вклад Албании в миссию НАТО.

Как уже сообщалось, 6 мая на Адажском полигоне во время нейтрализации мин времён Второй мировой войны произошёл взрыв, в результате которого погибла лейтенант албанской армии Зарифе Хасаная, а майор Клодиан Тануши и сержант Юлиан Капай получили ранения. По факту происшествия военная полиция Латвии возбудила уголовное дело, ведётся расследование, сообщает издание err.ee.

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Военные учения
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