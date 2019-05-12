Пекин, Китай, , 01:16 — REGNUM

В Музее революции административного центра центрально-китайской провинции Хубэй — городе Ухань — открылась выставка, посвященная борьбе за дисциплину в рядах Компартии Китая (КПК), сообщает 11 мая Синьхуа со ссылкой на газету People's Daily.

Подготовка выставки, учитывая важность и актуальность данного вопроса для современной партийной политики, заняла более трех лет. На ней представлены важнейшие руководящие документы, связанные с партийным строительством и борьбой за чистоту партийных рядов, а также руководящие теории и стратегические принципы, которыми КПК руководствовалась в различные периоды своей истории.

Отметим, что в настоящее время борьба с коррупцией за укрепление партийной и государственной дисциплины составляет важный приоритет партийной работы. В этих целях в КПК функционирует Центральная комиссия по проверке дисциплины (ЦПКД), которую до октября 2017 года возглавлял нынешний заместитель Председателя КНР Ван Цишань.