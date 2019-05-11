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В РПЦ призвали не приписывать победу в Великой Отечественной войне Сталину

Общество

Митрополит Иларион отметил, что Иосиф Сталин ответственен за репрессии в тридцатых годах прошлого века

В РПЦ призвали не приписывать победу в Великой Отечественной войне Сталину
Υπουργείο Εξωτερικών
Митрополит Иларион

Москва, 11 мая 2019, 19:59 — REGNUM  Победу в Великой Отечественной войне не стоит приписывать советскому лидеру Иосифу Сталину. Об этом сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, победа в Великой Отечественной войне — результат подвига всего народа.

Митрополит Иларион добавил, что Сталин ответственен за репрессии в тридцатых годах прошлого века. Он напомнил о расстрелах военачальников, после чего армия была ослаблена и не готова к войне.

По его словам, тем, кто восхищается советским лидером, нужно съездить на Бутовский полигон.

«Нужно съездить … и посмотреть, к каким последствиям привела его (Иосифа Сталина) политика», — отметил он.

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